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Украина имеет достаточно зерна, чтобы прокормить себя до конца года, - советник Зеленского

Фото: советник президента по экономике Олега Устенко (twitter.com/focusua)
Автор: Артур Родивилов

Украина имеет достаточные запасы зерна, чтобы удовлетворить внутренний и мировой спрос, по крайней мере, до конца 2022 года. Однако для этого нужно остановить все военные действия в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента по экономике Олега Устенко.

По словам Устенко, российская сторона с самого начала агрессии планировала блокаду украинских портов с целью создания продовольственного кризиса в мире, чтобы как можно сильнее давить на Запад.

"РФ хотела использовать среди прочего еду как оружие", - отметил Устенко.

По словам советника, сейчас Россия обстреливает любые корабли, появляющиеся в Черном море. Но если в регионе будет объявлено прекращение огня, Украина быстро отреагирует, и суда с зерном выйдут из портов, отметил Устенко.

По его мнению, единственный способ доставить зерно на мировые рынки - это "остановить войну или, по крайней мере, прекратить все военные действия в Черном море".

Напомним, по состоянию на начало мая в украинских портах было заблокировано почти 25 млн тонн зерна. Их не могут вывезти, поскольку российские корабли обстреливают сухогрузы в Черном море.

Однако сегодня президент РФ Владимир Путин в разговоре с итальянским премьером назвал условие разблокирования украинских портов.

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