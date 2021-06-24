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Украина имеет возможности для выявления штамма "Дельта", - Радуцкий

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Киев, Четверг 24 июня 2021 23:03
Украина имеет возможности для выявления штамма "Дельта", - Радуцкий Фото: Михаил Радуцкий, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украинские лаборатории могут проявлять агрессивный штамм коронавируса "Дельта". Сейчас ожидаются поставки реагентов.

Об этом в эфире "Право на владу" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий

По его словам, технические возможности есть у нескольких государственных и частных лабораторий.

"В Украине есть технические возможности проверять на вирус "Дельта". Это академия обычных наук, две государственные лаборатории ЦОЗ и две частные лаборатории. Сейчас ждем реагенты от ВОЗ, в дальнейшем будем их закупать", - сказал Радуцкий.

Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта"-штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.

Вчера стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.

Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон заявила, что к концу августа штамм "Дельта" составит 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе.

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