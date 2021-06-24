Украина имеет возможности для выявления штамма "Дельта", - Радуцкий

Украинские лаборатории могут проявлять агрессивный штамм коронавируса "Дельта" . Сейчас ожидаются поставки реагентов.

Об этом в эфире "Право на владу" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий

"В Украине есть технические возможности проверять на вирус "Дельта". Это академия обычных наук, две государственные лаборатории ЦОЗ и две частные лаборатории. Сейчас ждем реагенты от ВОЗ, в дальнейшем будем их закупать", - сказал Радуцкий.

По его словам, технические возможности есть у нескольких государственных и частных лабораторий.

Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта"-штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.

Вчера стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.

Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон заявила, что к концу августа штамм "Дельта" составит 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе.