Украина имеет возможности для выявления штамма "Дельта", - Радуцкий
Украинские лаборатории могут проявлять агрессивный штамм коронавируса "Дельта". Сейчас ожидаются поставки реагентов.
Об этом в эфире "Право на владу" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий
По его словам, технические возможности есть у нескольких государственных и частных лабораторий.
"В Украине есть технические возможности проверять на вирус "Дельта". Это академия обычных наук, две государственные лаборатории ЦОЗ и две частные лаборатории. Сейчас ждем реагенты от ВОЗ, в дальнейшем будем их закупать", - сказал Радуцкий.
Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что течение болезни, вызванной "Дельта"-штаммом коронавируса, является более тяжелым. По его словам, вакцинированные украинцы от него защищены.
Вчера стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.
Директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний доктор Андреа Аммон заявила, что к концу августа штамм "Дельта" составит 90% всех новых случаев заболевания в Европейском союзе.