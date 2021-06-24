Україна має можливості для виявлення штаму "Дельта", - Радуцький

Українські лабораторії можуть проявляти агресивний штам коронавірусу "Дельта" . Зараз очікуються постачання реагентів.

Про це в ефірі "Право на владу" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький

"В Україні є технічні можливості перевіряти на вірус "Дельта". Це академія звичайних наук, дві державні лабораторії ЦГЗ і дві приватні лабораторії. Зараз чекаємо реагенти від ВООЗ, надалі будемо їх закуповувати", - сказав Радуцький.

За його словами, технічні можливості є у кількох державних і приватних лабораторій.

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта" штамом коронавірусу, є тяжчим. За його словами, провакциновані українці від нього захищені.

Вчора стало відомо про підтвердження 2 випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються у київській лікарні.

Директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань доктор Андреа Аммон заявила, що до кінця серпня штам "Дельта" становитиме 90% усіх нових випадків захворювання у Європейському союзі.