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Украина имеет все возможности стать экспортером электроэнергии, - Галущенко

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Четверг 27 мая 2021 14:55
Украина имеет все возможности стать экспортером электроэнергии, - Галущенко Фото: министр энергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

У Украины есть все возможности стать экспортером электроэнергии. Министерство энергетики активно работает над стимулами для развития этих направлений.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

По его словам, чтобы достичь такой цели, Украина должна развивать собственные мощности.

"Это касается не только достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, но и развития генерации на основе ВИЭ, высокоманевровой генерации и систем накопления энергии. Министерство активно работает над стимулами для развития этих направлений. Это отвечает и потребностям Украины, и нашим международным климатическим обязательствам", - написал Галущекно.

Напомним, 15 февраля, Хмельницкая АЭС подключила к энергосети второй блок после завершения ремонта.

Как писало РБК-Украина, Галущенко приветствовал решение о запрете импорта электроэнергии в Украину со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Он подчеркнул, что этот шаг нужно было бы сделать в любом случае для интеграции с энергосистемой Европы.

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