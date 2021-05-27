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Україна має всі можливості стати експортером електроенергії, - Галущенко

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Четвер 27 травня 2021 14:55
Україна має всі можливості стати експортером електроенергії, - Галущенко Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В України є всі можливості стати експортером електроенергії. Міністерство енергетики активно працює над стимулами для розвитку цих напрямків.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в Facebook.

За його словами, щоб досягти такої мети, Україна має розвивати власні потужності.

"Це стосується не тільки добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, але й розвитку генерації на основі ВДЕ, високоманеврової генерації та систем накопичення енергії. Міністерство активно працює над стимулами для розвитку цих напрямків. Це відповідає і потребам України, і нашим міжнародним кліматичним зобов’язанням", - написав Галущекно.

Нагадаємо, 15 лютого, Хмельницька АЕС підключила до енергомережі другий блок після завершення ремонту.

Як писало РБК-Україна, Галущенко привітав рішення про заборону імпорту електроенергії в Україну з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь. Він наголосив, що цей крок потрібно було би зробити у будь-якому випадку для інтеграції з енергосистемою Європи.

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