Украина не имеет права менять евроатлантическую перспективу на китайские кредиты, - "УДАР"

Укрепление отношений Украины с Китаем в том виде, который предлагает власть, представляет угрозу для безопасности Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя партии "УДАР Виталия Кличко" во Львовской области Оксаны Юринец.

"Известно, что Китай выдает кредиты только под государственные гарантии. И в случае нарушения условий кредитного договора требует передать в его собственность объекты государственной собственности или землю. Кроме того, заставляет использовать китайские товары и специалистов при реализации проекта, на который выдан кредит", - отметила она.

Лидер партии "УДАР Виталия Кличко" во Львовской области напоминает, что Украина уже имеет негативный опыт сотрудничества с Китаем. В частности, Житомирская окружная дорога, которую должна была построить китайская компания "Sinohydro Corporation Ltd", до сих пор недостроена.

"Укравтодор" инициировал расторжение договора подряда за нарушение условий договора и сроков работ. Прокуратурой открыто несколько уголовных дел в отношении этого объекта. Похожая ситуация сложилась в Черногории, которая получила от Китая кредит на строительство новой магистрали на условиях привлечения к строительству китайских компаний. В итоге она также получила проблемный объект, а к тому же вынуждена была просить кредит у ЕС, чтобы вернуть Китаю долг.

Украинская сторона должна четко осознавать те серьезные риски и угрозы, которые несут подобные договоренности, считает Оксана Юринец. Она подчеркивает: Украина должна отстаивать прежде всего собственные экономические интересы, избегая кабальных кредитных условий.

Также лидер партии "УДАР Виталия Кличко" на Львовщине призывает не забывать, что у Китая давние дружеские отношения с Россией. Финансовая зависимость Украины от Китая может стать началом "разворота на Восток", а это угроза для безопасности и европейского курса нашего государства, предостерегает Оксана Юринец.

"Украина не имеет права менять европейскую перспективу на китайские кредиты. Государственная власть всегда должна помнить о европейском выборе, за который украинцы заплатили кровью, и не подменять глобальные национальные интересы краткосрочной выгодой. За все это придется дорого платить потом", - отмечает Оксана Юринец.