ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна не має права міняти євроатлантичну перспективу на китайські кредити, - "УДАР"

Новость на русском →
Київ, Середа 04 серпня 2021 17:49
Україна не має права міняти євроатлантичну перспективу на китайські кредити, - "УДАР" Фото: Оксана Юринець (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Зміцнення стосунків України з Китаєм у тому вигляді, який пропонує влада, становить загрозу для безпеки України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови партії "УДАР Віталія Кличка" у Львівській області Оксани Юринець.

"Відомо, що Китай видає кредити лише під державні гарантії. І в разі порушення умов кредитного договору вимагає передати в його власність об’єкти державної власності або землю. Окрім того, змушує використовувати китайські товари та фахівців під час реалізації проєкту, на який видано кредит", - зазначила вона.

Лідер партії "УДАР Віталія Кличка" у Львівській області нагадує, що Україна вже має негативний досвід співпраці з Китаєм. Зокрема, Житомирська окружна дорога, яку мала збудувати китайська компанія "Sinohydro Corporation Ltd", досі недобудована.

"Укравтодор" ініціював розірвання договору підряду через порушення умов договору та строків робіт. Прокуратурою відкрито кілька кримінальних справ щодо цього об’єкту. Схожа ситуація склалася у Чорногорії, яка отримала від Китаю кредит на будівництво нової магістралі за умови залучення до будівництва китайських компаній. У підсумку вона також отримала проблемний об’єкт, а до того ж змушена була просити кредит у ЄС, щоб повернути Китаю борг.

Українська сторона має чітко усвідомлювати ті серйозні ризики та загрози, які несуть подібні домовленості, вважає Оксана Юринець. Вона підкреслює: Україна зобов'язана відстоювати насамперед власні економічні інтереси, уникаючи кабальних кредитних умов.

Також лідер партії "УДАР Віталія Кличка" на Львівщині закликає не забувати, що Китай має давні дружні стосунки з Росією. Фінансова залежність України від Китаю може стати початком "розвороту на Схід", а це загроза для безпеки та європейського курсу нашої держави, застерігає Оксана Юринець.

"Україна не має права міняти європейську перспективу на китайські кредити. Державна влада має завжди пам’ятати про європейський вибір, за який українці заплатили кров’ю, та не підміняти глобальні національні інтереси короткостроковою вигодою. За все це доведеться дорого платити пізніше", - наголошує Оксана Юринець.

Як повідомлялося, 30 червня Україна та Китай підписали міжурядову угоду про співпрацю у галузі будівництва інфраструктури. Цей документ передбачає залучення компаній та фінансових установ Китаю до спорудження в Україні об’єктів залізничного транспорту, портів та аеропортів, комунікацій та інших.

13 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном під час якої йшлося про залучення китайської сторони до реалізації інфраструктурних проектів в рамках програми "Велике будівництво".

Читайте РБК-Україна в Google News
УДАР
NEWS
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
Суд почав обирати запобіжний захід Чаусу
DAILY
Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Мільярди від МВФ. Коли Україна отримає транш і як його витратять