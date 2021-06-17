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Украина играет против Северной Македонии на Евро-2020: текстовая трансляция матча

Автор: Роман Тверденко

Сегодня, 17 июня, Украина играет во втором туре группового этапа Евро-2020 против Северной Македонии.

Текстовая трансляция матча - на РБК-Украина.

И так, команды на поле в Бухаресте. Вот-вот начнется матч. А пока гимны!

Интересно, кстати, что судить матч нашей сборной будет бригада арбитров из Аргентины во главе с Фернандо Андресом Рапаллини.

Стартовые составы команд

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Шапаренко, Степаненко, Зинченко - Ярмоленко, Яремчук, Малиновский

Северная Македония: Димитриевски - Ристовски, Велковски, Муслиу - Николов, Адеми, Спировски, Алиоски - Бардхи - Пандев, Эльмас

В сравнении с матчем против Нидерландов Андрей Шевченко сделал две замены. Вместо Сергея Сидорчука в опорную зону выходит Тарас Степаненко. Также Николай Шапаренко выходит вместо травмированного Александра Зубкова. Но на его позиции должен сыграть Руслан Малиновский.

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Евро-2020