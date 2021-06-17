Україна грає проти Північної Македонії на Євро-2020: текстова трансляція матчу

47". Воу! Досить швидко увірвалися македонці. Адемі увірвався в штафную з глибини і пробив, а Бущан виручив і відправив м'яч на кутовий, витягнувши його з ближнього нижнього кута. Корнер македонці розіграли безуспшно.

Другий тайм стартував! Чекаємо продовження розгрому македонців!

Перед стартом другого тайму дві заміни у Північній Македонії. Спіровскі та Ніколов пішли відпочивати. Замість них вийшли Чурлінов і Трайковскі.

Тим часом, відео другого голу підвезли.

Перший тайм завершено! Сумбурний старт матчу, але потім впевнена гра і два голи від команди Андрія Шевченка. 2:0. Кращого розвитку подій після першого тайму годі й бажати.

42". Падіння в штрафний! Шапаренко зачепився за ногу Велковскі в штрафній і красиво впав. Думав пенальті, а ніт - жовта картка гравцеві "Динамо" за симуляцію. Заслужено.

40". Захисник Північної Македонії ледь не зрізав м'яч у власні ворота, але Дімітрієвскі під час врятував ситуацію, забравши м'яч під себе. Був шанс для 3:0

39". Горан Пандєв спокійно перекинув Бущана в штрафній і забив гол. Але суддя підняв руку і зафіксував офсайд! Все ще 2-0 для нас!

Відео першого гола збірної України, який забив Ярмоленко.

33". ГОООООООООЛ !!! Це 2: 0 для України! Роман Яремчук на лінії офсайду отримав м'яч від Ярмоленка, відірвався від захисника Македонії, вийшов один на один з воротарем Македонії і відправив м'яч повз нього! Шикарний перший тайм для жовто-синіх.

28". ГООООООООООЛ !!! Ярмоленко намагався-старався і таки домігся свого. Після кутового, який він же і заробив після свого удару, Андрій вчасно опинився на лінії воріт і замкнув скидку від Олександра Караваєва. 1:0 для України!

23". Ярмоленко міг відкривати рахунок. Але після обігравання Муслім м'яч з його удару потрапив в виставлену ногу Велковскі. Через це до м'яча дотягнувся воротар Дімітрєвскі і той відвів небезпеку від воріт.

21". Ух. Ще б трохи і було б спекотно. Караваєв з самої лінії поля біля воріт віддав пас в штрафну, де міг з вигідної позиції бити Малиновський, але Руслан невдало зачепився за м'яч і шансу швидко пробити у нього вже не було. А передумови для голи були досить непогані.

16". Ще небезпечніше біля воріт Бущана. Ельмас був в досить непоганій позиції для удару після пасу з правого флангу, але він не потрапив правою ногою по м'ячу і той від його лівої ноги полетів повз ворота.

15". Трохи нервово було у штрафному України. Барді на замаху прибрав Шапаренко і пробив по воротах. Потрапив в українського гравця. Далі Ніколов на добиванні в штрафний пробив взагалі в аут.

10". І супер-момент у України. Міг бути. Яремчук на лінії офсайду отримав пас з глибини, побіг до воріт, міг спокійно бити, але вирішив віддати поперечний пас на Зінченка. Цей пас був заблокований і українці заробили тільки кутовий.

8". А ось і справді небезпечний момент. Руслан Малиновський приклався з лівої по воротах і Дімітрієвскі потягнув м'яч з правого нижнього кута воріт і перевів на кутовий.

5". Відповіла атакою і Україна. Яремчук пройшов до штрафної, звідти українці вивели м'яч до підступів до штрафної і все завершилося ударом Ярмоленка повз ворота. Швидше навіть, щоб розрядити обстановку.

Тим часом, на трибунах вже зазвучала звична пісня "Путін - х**ло".

3". Перший натяк на небезпеку і він біля воріт України. Македонці зробили закид вперед на Ельмаса, але м'яч в штрафному вчасно і досить спокійно забрав Бущан. В цілому багато сумбуру в передачах на старті гри.

1. Матч стартував! З центру поля розвела Північна Македонія.

І так, команди на поле в Бухаресті. Ось-ось почнеться матч. А поки гімни!

Цікаво, до речі, що судити матч нашої збірної буде бригада арбітрів з Аргентини на чолі з Фернандо Андресом Рапалліні.

Стартові склади команд

Україна: Бущан-Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко-Шапаренко, Степаненко, Зінченко-Ярмоленко, Яремчук, Малиновський

Північна Македонія: Дімітрієвскі - Рістовскі, Велковскі, Мусліу - Ніколов, Адемі, Спіровскі, Аліоскі - Бардхі - Пандєв, Ельмас

У порівнянні з матчем проти Нідерландів Андрій Шевченко зробив дві заміни. Замість Сергія Сидорчука в опорну зону виходить Тарас Степаненко. Також Микола Шапаренко виходить замість травмованого Олександра Зубкова. Але на його позиції повинен зіграти Руслан Малиновський.