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Украина идет по желтому сценарию пандемии: Ляшко прогнозирует 400 тысяч случаев

Украина, Суббота 01 августа 2020 15:30
Украина идет по желтому сценарию пандемии: Ляшко прогнозирует 400 тысяч случаев
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Жертвами болезни могут стать около 4 тысяч украинцев

По состоянию на сегодня Украина идет по желтому сценарию развития пандемии коронавируса. При этом еще месяц назад показатели Украины отвечали желто-зеленому сценарию.

Об этом на брифинге рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, по желтому сценарию Министерство здравоохранения прогнозирует, что жертвами болезни могут стать 4 тысячи украинцев, а общее количество случаев инфицирования коронавирусом может составить около 400 тысяч.

Отметим, желто-зеленый сценарий развития пандемии прогнозирует 2500 летальных случаев в Украине.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине снова зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса; больше всего новых случаев обнаружили во Львовской и Ивано-Франковской областях, а также в Киеве.

Что повлияло на рост уровня заболеваемости коронавирусом в Украине, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Кроме того, Украину поделили на четыре зоны карантина по уровню заболеваемости коронавирусом; РБК-Украина опубликовало список городов и районов, которые попали в зоны с высоким уровнем коронавируса.

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Новости Украины Олег ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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