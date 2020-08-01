ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна йде за жовтим сценарієм пандемії: Ляшко прогнозує 400 тисяч випадків

Україна, Субота 01 серпня 2020 15:30
Україна йде за жовтим сценарієм пандемії: Ляшко прогнозує 400 тисяч випадків
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Жертвами хвороби можуть стати близько 4 тисяч українців

Станом на сьогодні Україна йде за жовтим сценарієм розвитку пандемії коронавірусу. При цьому ще місяць тому показники України відповідали жовто-зеленому сценарію.

Про це на брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, за жовтим сценарієм Міністерство охорони здоров'я прогнозує, що жертвами хвороби можуть стати 4 тисячі українців, а загальна кількість випадків інфікування коронавірусом може скласти близько 400 тисяч.

Зазначимо, жовто-зелений сценарій розвитку пандемії прогнозує 2500 летальних випадків в Україні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні знову зафіксували понад тисячу нових випадків коронавірусу; найбільше нових випадків виявили у Львівській та Івано-Франківській областях, а також у Києві.

Що вплинуло на зростання рівня захворюваності на коронавірус в Україні, розповіли у Міністерстві охорони здоров'я України.

Крім того, Україну поділили на чотири зони карантину за рівнем захворюваності на коронавірус; РБК-Україна опублікувало список міст та районів, які потрапили до зон з високим рівнем коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олег ЛяшкоМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся