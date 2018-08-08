Украина идет шестой в медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта

Новости Спорт 08.08.2018 - 09:05
Фото: Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали серебро в синхронном плавании (twitter.com/olympicua)
Фото: Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали серебро в синхронном плавании (twitter.com/olympicua)

В активе наших спортсменов шесть золотых наград

Сборная Украины занимает шестое место в медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта. Об этом сообщается на сайте соревнований.

По итогам шести дней соревнований в активе наших спортсменов 6 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые медали.

Награды высшей пробы Украине принесли:

  • Михаил Романчук в плавании на 400 м вольным стилем
  • прыгуны в воду Олег Колодий и София Лискун в миксте
  • Роман Гладыш в велотреке у скретчи на 15 км
  • сборная Украины по синхронному плаванию в произвольной программе
  • Марьян Закальницький в спортивной ходьбе на 50 км
  • Андрей Говоров в плавании на дистанции 50 м баттерфляем

Первое место по прежнему занимает сборная России, на счету которой 20 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей. Второе место занимают британцы, а тройку лидеров замыкают итальянцев. Также Украину опережают Нидерланды и Франция.

Украина идет шестой в медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спортаФото: медальный зачет по состоянию на утро 8 августа

Объединенный чемпионат Европы проходит с 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

Турнир в Глазго и Берлине стал первым мультиспортивным чемпионатом Европы, который будет проводиться раз в четыре года. 

Напомним, украински стали вице-чемпионками Европы по академической гребле.

Украинец Закальницкий стал чемпионом Европы в ходьбе на 50 км Украинка Старикова завоевала второе серебро на чемпионате Европы по велотреку
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