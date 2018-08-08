Украина идет шестой в медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта

В активе наших спортсменов шесть золотых наград

Сборная Украины занимает шестое место в медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта. Об этом сообщается на сайте соревнований.

По итогам шести дней соревнований в активе наших спортсменов 6 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые медали.

У Глазго і Берліні ЧЄ, в українців 18 медалей:6-10-2



Сьогодні легкоатлети, плавці, стрибуни у воду та велосипедисти



Результати та розклад: https://t.co/39BxdwLCOU



Пряма трансляція усіх змагань тут:https://t.co/FOEPHAJ8ol

Легка атлетика в прямому ефірі на UA:Перший



Перемог! pic.twitter.com/U0XN2etjOr — НОК України (@OlympicUA) August 8, 2018

Награды высшей пробы Украине принесли:

Михаил Романчук в плавании на 400 м вольным стилем

прыгуны в воду Олег Колодий и София Лискун в миксте

Роман Гладыш в велотреке у скретчи на 15 км

сборная Украины по синхронному плаванию в произвольной программе

Марьян Закальницький в спортивной ходьбе на 50 км

Андрей Говоров в плавании на дистанции 50 м баттерфляем

Первое место по прежнему занимает сборная России, на счету которой 20 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей. Второе место занимают британцы, а тройку лидеров замыкают итальянцев. Также Украину опережают Нидерланды и Франция.

Фото: медальный зачет по состоянию на утро 8 августа

Объединенный чемпионат Европы проходит с 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

Турнир в Глазго и Берлине стал первым мультиспортивным чемпионатом Европы, который будет проводиться раз в четыре года.

Напомним, украински стали вице-чемпионками Европы по академической гребле.