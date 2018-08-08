Україна йде шостою в медальному заліку чемпіонату Європи з літніх видів спорту

В активі наших спортсменів шість золотих нагород

Збірна України посідає шосте місце в медальному заліку чемпіонату Європи з літніх видів спорту. Про це повідомляється на сайті змагань.

За підсумками шести днів змагань в активі наших спортсменів 6 золотих, 10 срібних і 2 бронзові медалі.

Нагороди найвищого ґатунку Україні принесли Михайло Романчук в плаванні на 400 м вільним стилем, стрибуни у воду Олег Колодій та Софія Лискун в міксті, Роман Гладиш в велотреку у скретчі на 15 км, збірна України з синхронного плавання в довільній програмі, Мар'ян Закальницький у спортивній ходьбі на 50 км і Андрій Говоров у плаванні на дистанції 50 м батерфляєм.

Перше місце як і раніше займає збірна Росії, на рахунку якої 20 золотих, 12 срібних і 10 бронзових медалей. Друге місце займають британці, а трійку лідерів замикають італійців. Також Україна випереджають Нідерланди і Франція.

Фото: медальний залік за станом на ранок 8 серпня

Об'єднаний чемпіонат Європи проходить з 2 по 12 серпня в Глазго і Берліні і включає в себе чемпіонати Європи з легкої атлетики, водних видів спорту, спортивної гімнастики, велоспорту, академічного веслування, тріатлону і гольфу.

Турнір в Глазго і Берліні став першим мультиспортивним чемпіонатом Європи, який буде проводитися раз на чотири роки.

Нагадаємо, українки стали віце-чемпіонками Європи з академічного веслування.