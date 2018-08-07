Украинки стали вице-чемпионками Европы по академической гребле

Парная четверка на менее чем три секунды уступила только полячкам

На европейском первенстве по академической гребле, которая завершилась в шотландском Глазго в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта, женская сборная Украины завоевала две награды. Об этом сообщает министерство молодежи и спорта Украины.

Парная четверка в составе Дарьи Верхогляд, Елены Буряк, Анастасии Коженковой и Евгении Довгодько выиграла серебряные награды на дистанции 2000 метров с результатом 6:23,86.

Украинские на менее чем три секунды уступили в финале лишь четверке из Польши (6:20,92). Замкнул тройку экипаж из Нидерландов (6:24,95).

Отмечается, что при этом Диана Дымченко стала бронзовым призером среди одиночек.

Напомним, на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в рамках чемпионата Европы по летним видам спорта, украинка Старикова заняла второе серебро.