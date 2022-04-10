Украина идентифицировала 500 подозреваемых в совершении военных преступлений, - Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Украина идентифицировала 500 подозреваемых военных преступников. Она добавила, что существует не менее 5600 случаев предполагаемых военных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В то же время Венедиктова назвала президента России Владимира Путина "главным военным преступником 21 века", и пояснила, что он обладает определенным иммунитетом от судебного преследования в силу своего положения.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.