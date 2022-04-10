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Україна ідентифікувала 500 підозрюваних у скоєнні військових злочинів, - Венедіктова

Фото: Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила, що Україна ідентифікувала 500 підозрюваних військових злочинців. Вона додала, що існує не менше 5600 випадків передбачуваних військових злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Разом з тим Венедіктова назвала президента Росії Володимира Путіна "головним військовим злочинцем 21 століття", і пояснила, що він володіє певним імунітетом від судового переслідування в силу свого становища.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Ірина ВенедіктоваВійна в Україні