Украина и Хорватия будут сотрудничать в сфере предотвращения катастроф

Порошенко ратифицировал соответствующее соглашение с Хорватией

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения с правительством Хорватии о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отметим, данное соглашение было подписано еще 21 ноября 2016 года в Киеве. Документ устанавливает принципы и рамки сотрудничества между Украиной и Хорватией в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий, а также определяет формы помощи, которые могут предоставляться сторонами для этих целей. В частности, стороны могут направлять команды по оказанию помощи и экспертов, оборудование, средства помощи, обмениваться соответствующей информацией и опытом.

Напомним, ранее сообщалось, что Хорватия обвиняет Украину в продаже четырех неисправных истребителей Миг-21. Отметим, в 2015 году 12 фронтовых истребителей были переданы Хорватии, однако пять из них вскоре были выведены из эксплуатации по техническим причинам.