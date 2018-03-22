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Україна і Хорватія будуть співпрацювати у сфері запобігання катастрофам

НовиниПолітика    22.03.2018 - 11:58
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко ратифікувала відповідну угоду з Хорватією

Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з урядом Хорватії про співробітництво у сфері запобігання катастрофам і ліквідації їх наслідків. Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Зазначимо, дана угода була підписана ще 21 листопада 2016 року в Києві. Документ встановлює принципи і рамки співробітництва між Україною та Хорватією у сфері запобігання катастрофам і ліквідації їх наслідків, а також визначає форми допомоги, які можуть надаватися сторонами для цих цілей. Зокрема, сторони можуть направляти команди з надання допомоги та експертів, обладнання, засоби допомоги, обмінюватися відповідною інформацією та досвідом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хорватія звинувачує Україну в продажу чотирьох несправних винищувачів Міг-21. Відзначимо, в 2015 році 12 фронтових винищувачів були передані Хорватії, однак п'ять з них незабаром були виведені з експлуатації з технічних причин.

 

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Теги: катастрофа, сотрудничество, Хорватия
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