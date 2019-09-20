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Украина хочет закупить у Франции катера для пограничников

Новости » Политика    20.09.2019 - 03:28
Украина хочет закупить у Франции катера для пограничников
Фото: Арсен Аваков (УНАН)

Аваков заявил, что предложение Франции наиболее приемлемо

Министерство внутренних дел Украины ведет переговоры с Францией о закупке у Парижа патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков после встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном, передает Департамент коммуникации МВД Украины.

Министр отметил, что предложение французской компании является одним из наиболее приемлемых.

"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одно из наиболее приемлемых для сотрудничества - предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализации строительства и привлечение украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров», - сказал Арсен Аваков.

Этьен де Понсен, в свою очередь, отметил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной, и подчеркнул успешность реализации совместного проекта по созданию Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

Отмечается, что в рамках украинско-французского проекта французская сторона уже доставила четыре вертолета Н225 (один - для НГУ, три - для ГСЧС). До конца 2019 года планируется получение еще двух единиц Н125.

Напомним, в июле контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала очередное нарушение норм международного права со стороны сотрудников Федеральной службы безопасности РФ в отношении украинцев.

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