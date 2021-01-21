Украина хочет вывести партнерство с США на новый уровень, - Кулеба

Украина после инаугурации Джо Байдена на пост президента США намерена вывести стратегическое партнерство на новый уровень. Киев хочет добиться прогресса уже в этом году.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже 2021 вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия", - отметил министр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Байдена с инаугурацией и пригласил его в Киев. Он также выразил надежду на то, что отношения между странами улучшатся.

Посол Украины в США Владимир Ельченко уже заявил, что украинская сторона работает над визитом Зеленского в Вашингтон и встречей с Джо Байденом.

"Это будет одним из первых вопросов, с которого мы начнем здесь вести диалог с новой администрацией", - отметил Ельченко. Дипломат также добавил, что для начала должен состояться телефонный разговор между президентами.