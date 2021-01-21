Україна хоче вивести партнерство з США на новий рівень, - Кулеба

Україна після інавгурації Джо Байдена на пост президента США має намір вивести стратегічне партнерство на новий рівень. Київ хоче домогтися прогресу вже цього року.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Америка ще спить після великого дня вчора. А ми в МЗС почали день з обговорення найближчих кроків у відносинах України і США. Плануємо вже 2021 вивести наше стратегічне партнерство на якісно новий рівень довіри та взаємодії", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський привітав Байдена з інавгурацією і запросив його до Києва. Він також висловив надію на те, що відносини між країнами покращаться.

Посол України в США Володимир Єльченко заявив, що українська сторона працює над візитом Зеленського Вашингтон і зустріччю з Джо Байденом.

"Це буде одним з перших питань, з якого ми почнемо тут вести діалог з новою адміністрацією", - зазначив Єльченко. Дипломат також додав, що для початку має відбутися телефонна розмова між президентами.