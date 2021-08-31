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Украина хочет услышать, как новая администрация США будет действовать по Донбассу, - Кулеба

Автор: Дмитрий Кузнецов

Предметом переговоров украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским во время визита в США станет Донбасс. Украина хочет узнать, как новая администрация Белого дома будет действовать в этом вопросе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Привлечение США на Донбасс, к прекращению войны и деоккупации Донецкой и Луганской областей", - сказал министр в эфире телеканала "Украина 24".

Кулеба отметил, что США не выходили из процесса по Донбассу и сейчас Украина намерена работать с американской стороной по этому вопросу.

"Как будет действовать новая администрация (Белого дома - ред.) в этом вопросе. Это будет предметом переговоров", - подчеркнул глава МИДа.

Напомним, 31 августа Владимир Зеленский и украинская делегация начали рабочий визит в Вашингтон.

О первых итогах визита украинской делегации в США - в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДонбассДмитрий Кулеба