Украина хочет свести к минимуму количество соглашений с РФ

Министерство иностранных дел Украины планирует сокращение договорной базы с Россией к минимуму. В ведомстве уверяют, что это пойдет во вред украинским гражданам на территории РФ.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в интервью "Укринформу".

Сейчас остается в силе около 300 документов, что означает сокращение договорной базы на треть.

"До (российско-украинской - ред.) войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", - заявил Боднар.

Дипломат заверил, что Украина не пойдет на шаги, которые могут навредить гражданам страны.

"Если отменить сразу все сделки, мы окажемся в патовой ситуации, когда не будет механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя", - проинформировал заместитель министра.

Он добавил, что во время ревизии двусторонних соглашений нужно учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия соглашений, чтобы потом не было двоякого трактования.

"Например, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны быть действующими, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а русские нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", - отметил Боднар.

Напомним, ранее МИД призывал усилить санкции против России за новый "референдум" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский считает переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным "сложной и запутанной" работой.