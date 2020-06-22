Україна хоче звести до мінімуму кількість угод з РФ

Зараз залишається в силі близько 300 документів
Міністерство закордонних справ України планує скорочення договірної бази з Росією до мінімуму. У відомстві запевняють, що це піде на шкоду українським громадянам на території РФ.
Про це заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".
Зараз залишається в силі близько 300 документів, що означає скорочення договірної бази на третину.
"До (російсько-української - ред.) війни у нас було 453 підписаних двосторонніх угод. Зараз залишається в силі близько 300 документів, але триває подальша ревізія того, від чого ми можемо відмовитися", - заявив Боднар.
Дипломат запевнив, що Україна не піде на кроки, які можуть зашкодити громадянам країни.
"Якщо скасувати всі угоди, ми опинимося в патовій ситуації, коли не буде механізму захисту інтересів українських громадян на території РФ. А цього допускати не можна", - поінформував заступник міністра.
Він додав, що під час ревізії двосторонніх угод потрібно враховувати необхідність дотримання всіх процедур виходу або припинення дії угод, щоб потім не було двоякого трактування.
"Наприклад, Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування Чорноморського флоту РФ у Криму. Ми вважаємо, що вони повинні бути чинними, оскільки правові процедури не були дотримані, а росіяни порушили міжнародне право, вдавшись до спроби окупації української території", - зазначив Боднар.
Нагадаємо, раніше МЗС закликав посилити санкції проти Росії через новий "референдум" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський вважає переговори з його російським колегою Володимиром Путіним "складною і заплутаною" роботою.
Автор: Максим Зайченко