Украина хочет стать хабом Бюро ОБСЕ по правам человека, - Кулеба

Сообщается, что сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Стокгольме провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) Маттео Мекаччи. Он выдвинул инициативу сделать Украину региональным хабом для деятельности ОБСЕ в сфере защиты прав человека на фоне блокировки Россией заседаний по реализации мер по вопросам человеческого измерения (HDIM).

"В Украине очень сильное гражданское общество. Мы считаем это силой и преимуществом нашей страны. Поэтому мы готовы взять на себя роль регионального хаба по укреплению гражданского общества в регионе Центральной Европы", - отметил Кулеба.

В этом контексте он предложил провести в Украине мероприятия, которые предоставили бы площадку для эффективного взаимодействия представителей правительств и гражданских обществ государств региона.

Кулеба отметил важность дистанционного мониторинга ситуации в сфере прав человека на временно оккупированных территориях.