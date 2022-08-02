Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы

Пожалуй, не каждый украинец может сходу назвать, какой сегодня день войны. Счет уже пошел на месяцы, о которых мы все чаще вспоминаем, видя 24-е число в календаре. Еще в марте многие надеялись вернуться к мирной жизни к концу весны, затем мы ожидали победы в августе. Следующий "психологический" дедлайн – начало зимы, однако и он с высокой вероятностью может быть сдвинут.

Переговоры с агрессором с апреля зашли в тупик, из которого пока не проглядывается какого-либо выхода. В России продолжают заявлять о готовности заключить мировую, которая в интерпретации Кремля подразумевает явную или завуалированную капитуляцию Украины. Ни власть, ни народ не готовы принимать эти условия, учитывая масштаб уже причиненного нам зла.

По крайней мере сейчас ничто не говорит о том, что опыт подписания "зернового соглашения" может быть расширен и переговоры коснутся уже чисто военно-политических моментов. "Воюем, пока только воюем, от этого все будет зависеть – ничего не поменялось за последнее время", – сказал один из собеседников издания, близкий к переговорам.

Пока серьезного перелома на поле боя нет. В то время как оккупанты упорствуют на Донбассе, Вооруженные силы демонстрируют сдержанные успехи на правом берегу Херсонской области, готовя почву для наступательной операции. И как раз от ее реализации и успеха в большой битве за юг будут зависеть наши позиции, с которыми мы войдем в зиму.

Холодная или горячая фаза?

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит после встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина хочет вернуть захваченные территории до наступления холодов. По его словам, следующие 3-6 недель станут решающими.

Плохая новость в том, что война с высокой вероятностью затянется на дольше и, скорее всего, будет продолжаться еще и зимой. По крайней мере к такой мысли склоняются все опрошенные изданием авторитетные аналитики и эксперты.

"Мы совершенно не можем исключить такой сценарий. Более того, он становится все более и более вероятным, учитывая развитие ситуации на сегодня", – говорит РБК-Украина военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

Будет ли это вялотекущий конфликт или активная фаза – скорее всего, второй вариант. Но холода и вправду немного замедляют и усложняют проведение операций. Бывший замначальника Генштаба Игорь Романенко объясняет: представьте, что перед использованием технику нужно полностью прогреть, а в это время враг уже начинает вести обстрел.

"То есть условия значительно усложняются. Но это не значит, что в этих условиях невозможно вести активные боевые действия. Ведь проводились учения в зимних условиях. Мы также знаем примеры Первой и Второй мировых войн, локальных войн. Если готовить войска, снабжать их, то задания можно выполнять и в зимних условиях", – отметил генерал-лейтенант в отставке.

Эксперты считают, что активная фаза войны продолжится и зимой (фото: Getty Images)

Боевые действия вокруг Дебальцевского выступа велись во второй половине января - первой половине февраля 2015 года, напоминает главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков. По его словам, климатические условия, действительно, добавляют нагрузку на обеспечение, на персонал и технику. Однако они не являются той помехой, из-за которой активные боевые действия ставят на паузу.

"Что видно сейчас – ни у одной из сторон не хватает потенциала, чтобы радикально переломить ситуацию в свою пользу. Но активные боевые действия идут по всей протяженности фронта и каждая из сторон разными методами проводит пополнение своих сил и средств. Скорее всего, это будет иметь место и дальше, еще некоторое время", – сказал Белесков.

К тому же заморозка войны до весны позволит россиянам еще больше окопаться и закрепиться, что само по себе ухудшает наши позиции. Как на поле боя, так и на международной арене, поскольку позволит Западу ослабить "хватку" и на время позабыть об Украине.

Тем более, что с учетом спровоцированного Россией экономического и энергетического кризиса, эта зима будет нелегкой и для наших партнеров. Очевидно, что голоса тех, кто призывает к уступкам Кремлю даже за счет интересов Украины, хотя бы в формате какого-либо перемирия, ближе к наступлению холодов будут звучать все громче.

"Отдельные западные политики уже подталкивают нас, мол, вести войну зимой сложно, нужно дождаться весны. Но это все их теории. Очень многое будет зависеть от того, чем закончится проведение контрнаступательной операции в Херсонской области. Если она будет для нас успешной, тогда россияне будут вынуждены пойти на многие уступки", – предположил Романенко.

С чем идем в зиму

Есть множество параметров, которые могут влиять на ход боевых действий и соответственно – на любые прогнозы. Мало кто владеет полнотой информации о запасе "прочности" России и ее возможности восполнять боевые потери. Мало у кого найдется ответ на вопрос, решится ли Путин на всеобщую мобилизацию? Сможет ли западное вооружение на практике переломить для нас ситуацию на поле боя и в каких объемах нам его поставят?

Один из информированных собеседников во власти утверждает: сейчас есть три категории вооружений, которые нужны для перехвата инициативы в войне. Это, в первую очередь, системы HIMARS, которые за последние недели атаковали более сотни важных целей врага – складов боеприпасов, командных пунктов, узлов связи и так далее.

"Если бы у нас сейчас было, скажем, 150 хаймарсов или аналогичных систем, мы бы уже гнали их вовсю", – сказал источник. Но на практике такое количество техники Украина едва ли получит. Более реальная цифра – 50 с лишним систем, при самом оптимистичном варианте – до 80-100. Кроме того, Украине нужны современные системы ПВО NASAMS и Iris-T, а также еще больше беспилотников. В этом контексте стоит вспомнить, что только с 1 октября заработает ожидаемый нами ленд-лиз.

Эксперты и аналитики дают очень разные по степени оптимизма прогнозы насчет того, с какими позициями мы войдем в зиму. Их диапазон варьируется от остановки врага до деоккупации большинства наших территорий.

Армия РФ пытается оккупировать всю территорию Донецкой области (фото: Getty Images)

Основные силы оккупантов сейчас прикованы к востоку, где они постепенно продвигаются к Бахмуту. Там противник продолжает применять тактику огневого вала, которую мы наблюдали во время взятия Попасной, Северодонецка и Лисичанска. При этом в американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что кульминация нынешнего наступления россиян в Донецкой области может закончиться еще до попыток захвата Славянска или Бахмута.

"Однако мало кто знает реальное состояние регенерации российских ресурсов. Поэтому есть шанс, что они будут и дальше медленно продвигаться. Возможно, это будет не так быстро, как они заявляли. Например, до конца августа взять всю Донецкую область – этого явно не будет, ведь значительная часть региона остается под нашим контролем. К тому же это урбанизированные районы", – отметил Белесков.

Сможет ли агрессор захватить всю Донецкую область к зиме? Едва ли. Но и нам, вероятно, не удастся освободить подконтрольные ему территории на Донбассе, как минимум, в ближайшие четыре месяца. Преимущество противника по силам и средствам на сегодняшний день там превышает возможности украинской армии в 3-5 раз, говорит Грабский.

"К зимним месяцам враг не сможет захватить всю Донецкую область. Они не успевают. Темпы, с которыми они продвигаются – 5 километров в две недели, то есть 10 километров в месяц. Это значит, что такими темпами они могут продвинуться еще на 50 км. Донецкая область сейчас выполняет очень важную задачу, поскольку сковала почти 50% всех сил и средств противника", – объяснил эксперт.

И пока россияне сфокусированы на Донбассе, наша армия получает окно возможностей, чтобы нанести ответный удар на юге. По информации издания, основная тактическая задача украинских сил до наступления зимы – существенно продвинуться на херсонском и запорожском направлениях. План-минимум – деоккупация Херсона – единственного областного центра, который россиянам удалось захватить с 24 февраля.

Миссия выполнима

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает вполне вероятным, что Украина сможет к зиме достичь промежуточных побед, которые впоследствии остановят россиян. Но реальность этого сценария, по его словам, будет зависеть от консолидированной поддержки партнерами и поставок вооружения, которое необходимо для прорывных контрнаступательных спецопераций.

"Что здесь важно: в течение ближайшего времени нанести существенные тактические поражения российской армии, потому что мы тогда получим изменение картины психологии войны. Для россиян уже будет очевидно, что они даже количеством не могут подавлять нас. Для них будет символично потерять контроль над Херсоном", – сказал РБК-Украина Подоляк.

Теоретически Украина может к зиме освободить большинство тех территорий, которые были оккупированы после 23 февраля, считает Грабский. Речь идет не только о Херсоне, но и о всей Херсонской, части Харьковской и Запорожской областей. По словам Грабского, пока имеющиеся ресурсы и условия не позволяют говорить о существенных изменениях обстановки на фронте. Но перспектива просматривается, уточнил собеседник.

"Можем ли мы рассматривать перспективы освобождения юга? Да, бесспорно, и для этого есть все предпосылки. В Харьковской области также ведутся очень активные боевые действия. Поэтому мы можем рассматривать возможность возвращения контроля над большей частью территории, которая сейчас находится под временной оккупацией до зимних месяцев", – отметил Грабский.

По словам эксперта, оборона противника на юге построена как домино и развалиться она может точно по такому же принципу. Он объясняет: если Вооруженным силам удастся освободить правый берег Херсонской области и дойти до Днепра, мы ставим под огневой контроль коммуникации противника уже на левом берегу.

Западные РСЗО меняют ситуацию на поле боя (фото: Getty Images)

Если параллельно продавить вражеские войска по линии Васильевка - Орехов - Гуляйполе к Мелитополю, позиции оккупантов окажутся для них еще более неудобными. И таким образом у них не останется другого выхода, кроме как уходить с Херсонской и Запорожской областей – в сторону Крыма и Мариуполя.

"Думаю, что к зимним месяцам реально освободить большую часть Херсонской области – не только сам Херсон и территорию вокруг него, то есть правобережный плацдарм. Но и также — перебить линию суши с Донбасса в Крым: какие-то позиции занять, а какие-то взять под огневой контроль", – допустил Романенко.

Почему упор делается именно на Херсоне? Дело в том, что сугубо из военной логики та часть области, которая находится на правом берегу Днепра – сейчас самый уязвимый плацдарм для противника. ВСУ уже проводят там контратаки, пытаясь продвинуться на северо-западе и западе по направлению Николаев - Херсон.

Параллельно мы уже взяли под огневой контроль все важнейшие переправы, которые соединяют левый и правый берег области. Одна из них – Антоновский мост – пока не в эксплуатационном состоянии. Это в сумме затрудняет пополнение ресурсов и коммуникации агрессора на правобережье области, включая район самого Херсона.

"Сейчас мы фактически перебиваем их линии поставок, подрываем логистику и нарушаем систему управления для того, чтобы противник там себя очень плохо чувствовал. Поэтому они сейчас прокладывают понтонные переправы, чтобы было обеспечение этой группировки боеприпасами. И в случае плохого для них сценария – чтобы этими переправами они смогли вывести свои войска", – объяснил Романенко.

Плюс такого рода победы могут, с одной стороны, обрушить пропагандистские нарративы, о том, что у России "все идет по плану". С другой – деоккупация Херсона станет важным сигналом для украинцев, проживающих в оккупации: о вас не забывают и к вам также придут.

"Чем дольше они там остаются, они же в изоляции находятся, они переживают, сегодня они еще настолько воодушевлены. Несмотря на то, что уже пять месяцев войны прошло, они верят, они не хотят жить под Россией, они настолько верят, что мы зайдем, что нам обязательно нужно забрать что-то масштабное, чтобы эта вера была только усилена", – объяснил Подоляк.

И третий фактор – показав прорыв на поле боя, Украина убедит международных партнеров, что наши силы эффективны не только в обороне, но и в контрнаступлении. После чего они могут начать прорисовывать для себя примерные сроки окончания войны, говорит советник главы ОП.

"Для партнеров важно понять и нам это нужно будет им доказывать, в том числе и на полях сражений, что войну нужно максимально быстро заканчивать, потому что это уменьшит хаотическое давление на глобальные рынки. Ведь по мере того, как будет затягиваться война, могут появляться другие очаги конфликтности, другие авторитарные режимы начнут проявлять большую агрессию", – сказал Подоляк.

Над материалом также работал Милан Лелич.