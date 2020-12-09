Украина хочет привлечь к Крымской платформе механизмы Совета ООН по правам человека

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела видеовстречу с международным послом Великобритании по правам человека Ритой Френч. В ходе беседы Джапарова проинформировала Френч о концепции Крымской платформы, ее основных приоритетах и целях.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Также стороны обсудили вопрос о возможных путях реализации задач будущей Крымской платформы на правозащитном направлении, в первую очередь с привлечением механизмов и инструментов Совета ООН по правам человека.

Во время встречи представитель Братании заявила о последовательном отстаивании позиции о неприемлемости грубых нарушений прав человека на временно оккупированных Россией украинских территориях.

При этом Джапарова поблагодарила за содействие Великобритании в продвижении проекта резолюции по ситуации с правами человека в Крыму, а также по другим вопросам противодействия агрессии России в рамках международных организаций.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Донбасс и Крым будут среди главных вопросов ОБСЕ под председательством Швеции. Кулеба также выступил за обеспечение мониторинга ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Кроме того, резолюцию по Крыму Генеральная ассамблея ООН приняла 7 декабря. Документ, предложенный Украиной, поддержали более 60 стран, против резолюции выступила Россия.