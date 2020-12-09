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Україна хоче залучити до Кримської платформі механізми Ради ООН з прав людини

Автор: РБК-Україна

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова провела відеокімнати міжнародним послом Великобританії з прав людини Ритою Френч. У ході бесіди Джапарова поінформувала Френч про концепції Кримської платформи, її основних пріоритетах та цілях.

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Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Також сторони обговорили питання щодо можливих шляхів реалізації завдань майбутньої Кримської платформи на правозахисному напрямку, в першу чергу з залученням механізмів та інструментів Ради ООН з прав людини.

Під час зустрічі представник Братанні заявила про послідовне відстоювання позиції про неприйнятність грубих порушень прав людини на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

При цьому Джапарова подякувала за сприяння Великобританії в просуванні проекту резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, а також з інших питань протидії агресії Росії в рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Донбас і Крим будуть серед головних питань ОБСЄ під головуванням Швеції. Кулеба також виступив за забезпечення моніторингу ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу та Криму.

Крім того, резолюцію по Криму Генеральна асамблея ООН прийняла 7 грудня. Документ, запропонований Україною, підтримали понад 60 країн, проти резолюції виступила Росія.

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