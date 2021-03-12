Украина хочет получить американские истребители F-15

Воздушные силы Вооруженных сил Украины планируют взять на вооружение истребители пятого поколения, в том числе американские F-15. В ближайшие 10 лет от большинства нынешних образцов боевой техники будут вынуждены отказаться.

Об этом на презентации стратегии Воздушных сил-2025 заявил командующий Сергей Дроздов, передает Украинский милитарный портал .

По его словам, на первом этапе перевооружения Воздушные силы планируют получить новый многофункциональный самолет поколения 4 ++. После этого могут взять на вооружение пятое поколение.

"Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen и F-15. В дальнейшем с углублением отношений с партнерами - переход на современный самолет пятого поколения F-35", - отметил Дроздов.

Кроме того, он отметил, что в течение следующих десяти лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава основные образцы боевой техники, которые на сегодня стоят на вооружении.