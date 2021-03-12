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Україна хоче отримати американські винищувачі F-15

Автор: РБК-Україна

Повітряні сили Збройних сил України планують взяти на озброєння винищувачі п'ятого покоління, у тому числі американські F-15. У найближчі 10 років від більшості нинішніх зразків бойової техніки будуть змушені відмовитися.

Про це на презентації стратегії Повітряних сил-2025 заявив командувач Сергій Дроздов, передає Український мілітарний портал.

За його словами, на першому етапі переозброєння Повітряні сили планують отримати новий багатофункціональний літак покоління 4 ++. Після цього можуть взяти на озброєння п'яте покоління.

"Розглядається на першому етапі літак типу Gripen і F-15. Надалі з поглибленням відносин з партнерами - перехід на сучасний літак п'ятого покоління F-35", - зазначив Дроздов.

Крім того, він зазначив, що протягом наступних десяти років Повітряні сили будуть змушені вивести зі складу основні зразки бойової техніки, які на сьогодні стоять на озброєнні.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нова адміністрація розвиватиме економічну та військову підтримку України, а також поставляти летальну зброю.

Президент США Джо Байден зазначав, що Росія має закінчити свою агресію та окупацію України, оскільки він гарантує, що Київ отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі летальне озброєння.

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