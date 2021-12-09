UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украина хочет подключить Германию и Францию к контролю за ситуацией на Донбассе, РФ против

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украинская делегация предложила в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), включив в него Германию и Францию. Россия назвала эту инициативу "абсурдом".

Об этом заявил глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, украинская делегация в ТКГ внесла проект заявления, которое содержит "откровенно абсурдные предложения". Грызлов отметил, что Украина предложила реформировать СЦКК включив туда Германию и Францию.

Глава российской делегации заявил, что украинскую инициативу отклонили и на этом сегодняшние переговоры в ТКГ были прекращены.

Напомним, Украина предложила сегодня, 9 декабря, провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы, чтобы обсудить новое перемирие на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияРоссийская ФедерацияДонбассГермания