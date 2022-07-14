UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина хочет организовать гуманитарный коридор для эвакуации из Святогорской Лавры

Фото: Украина хочет организовать эвакуацию из Святогорской Лавры (tme.u_now)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина работает над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора к Святогорской Лавре, что находится на берегу реки Северский Донец Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.

На сегодня Святогорская Лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных.

На территории Лавры до сих пор находится до 600 мирных жителей. Около 70% из них - паломники и местные жители, которые пытались найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на богомолье еще до начала активных боевых действий.

В дальнейшем, из-за активных боевых действий, мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора.

Сейчас около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры. Часть из них, из-за ранений, возраста и болезней, находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Именно для них делают доставка гуманитарных грузов - еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.

Чтобы предотвратить возможные провокации и сохранить человеческие жизни Украина готова привлечь международных посредников для содействия в организации гуманитарного коридора.

Напомним, 1 июня территория Святогорской Лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате обстрела погибли священнослужители.

Россияне не раз обстреливали Святогорскую лавру. В результате очередного обстрела загорелось деревянное здание Всехсвятского скита.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине