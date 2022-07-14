Украина хочет организовать гуманитарный коридор для эвакуации из Святогорской Лавры

Украина работает над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора к Святогорской Лавре, что находится на берегу реки Северский Донец Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.
На сегодня Святогорская Лавра подвергается постоянным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных.
На территории Лавры до сих пор находится до 600 мирных жителей. Около 70% из них - паломники и местные жители, которые пытались найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла на богомолье еще до начала активных боевых действий.
В дальнейшем, из-за активных боевых действий, мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора.
Сейчас около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры. Часть из них, из-за ранений, возраста и болезней, находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Именно для них делают доставка гуманитарных грузов - еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.
Чтобы предотвратить возможные провокации и сохранить человеческие жизни Украина готова привлечь международных посредников для содействия в организации гуманитарного коридора.
Напомним, 1 июня территория Святогорской Лавры подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны российских оккупационных войск. В результате обстрела погибли священнослужители.
Россияне не раз обстреливали Святогорскую лавру. В результате очередного обстрела загорелось деревянное здание Всехсвятского скита.