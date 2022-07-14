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Україна хоче організувати гуманітарний коридор для евакуації із Святогірської Лаври

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Україна, Четвер 14 липня 2022 21:58
Україна хоче організувати гуманітарний коридор для евакуації із Святогірської Лаври Фото: Україна хоче організувати евакуацію із Святогірської Лаври (tme.u_now)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна працює над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, що знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України.

На сьогодні Святогірська Лавра піддається постійним артилерійським обстрілам з боку російських військових.

На території Лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них - паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій.

В подальшому, через активні бойові дії, мирні жителі не змогли евакуюватися у безпечне місце і звернулись з проханням про організацію безпечного коридору.

Наразі близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври. Частина з них, через поранення, вік та хвороби, знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію. Саме для них організовується доставка гуманітарних вантажів - їжі, води та медикаментів. Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу.

Щоб запобігти можливим провокаціям та зберегти людські життя Україна готова долучити міжнародних посередників для сприяння в організації гуманітарного коридору.

Нагадаємо, 1 червня територія Святогірської Лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ. В результаті обстрілу загинули священнослужителі.

Росіяни не раз обстрілювали святогірську лавру. В результаті чергового обстрілу загорілася дерев'яна будівля Всіхсвятського скиту.

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