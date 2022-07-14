Україна хоче організувати гуманітарний коридор для евакуації із Святогірської Лаври

Україна працює над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври, що знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО України .

На сьогодні Святогірська Лавра піддається постійним артилерійським обстрілам з боку російських військових.

На території Лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них - паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій.

В подальшому, через активні бойові дії, мирні жителі не змогли евакуюватися у безпечне місце і звернулись з проханням про організацію безпечного коридору.

Наразі близько 100 ченців відмовляються залишати територію Лаври. Частина з них, через поранення, вік та хвороби, знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію. Саме для них організовується доставка гуманітарних вантажів - їжі, води та медикаментів. Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу.

Щоб запобігти можливим провокаціям та зберегти людські життя Україна готова долучити міжнародних посередників для сприяння в організації гуманітарного коридору.