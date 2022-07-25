Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе

Между Украиной и Гватемалой устанавливается взаимный безвизовый режим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по итогам встречи с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.
По его словам, лидеры обеих стран договорились объединять усилия на международных площадках для дальнейшей изоляции России.
"Также во время визита подписано межправительственное Соглашение о взаимной отмене визовых требований и начат торгово-экономический диалог для воплощения конкретных проектов без посредников. Убежден, что это будет способствовать развитию бизнес-социальных, промышленных связей между нашими странами", - отметил Зеленский.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил соответствующее соглашение с Гватемалой только на прошлой неделе.
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