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Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Между Украиной и Гватемалой устанавливается взаимный безвизовый режим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского по итогам встречи с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

По его словам, лидеры обеих стран договорились объединять усилия на международных площадках для дальнейшей изоляции России.

"Также во время визита подписано межправительственное Соглашение о взаимной отмене визовых требований и начат торгово-экономический диалог для воплощения конкретных проектов без посредников. Убежден, что это будет способствовать развитию бизнес-социальных, промышленных связей между нашими странами", - отметил Зеленский.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил соответствующее соглашение с Гватемалой только на прошлой неделе.

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Владимир ЗеленскийБезвизовый режимГватемала