Украина и Грузия заявили о препятствовании РФ морским спасательным операциям

Иллюстративное фото (facebook.com/ukraine.in.uk)

Украина и Грузия направили жалобу в Международною морскую организацию

Украина и Грузия направили жалобу в Международною морскую организацию в связи с противоправными действиями России в Азовском и Черном морях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Великобритании в Facebook.

Сообщается, что действия РФ препятствуют поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

"Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Общий документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США", - говорится в сообщении.

Напомним, Украинская делегация пожаловалась в Международную морскую организацию в связи с незаконным расширением Россией действия радиостанции НАВТЕКС-Новороссийск на Азовское море.

Сообщалось, что Россия неправомерно расширила район обслуживания радиостанции НАВТЕКС-Новороссийск на акваторию Азовского моря и Керченского пролива. В связи с незаконными действиями РФ украинская делегация выразила протест на заседании седьмой сессии Подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску.