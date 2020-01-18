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Україна і Грузія заявили про перешкоджання РФ морським рятувальним операціям

Новини » Політика     18.01.2020 - 09:02
Україна і Грузія заявили про перешкоджання РФ морським рятувальним операціям
Ілюстративне фото (facebook.com/ukraine.in.uk)

Україна і Грузія подали скаргу в Міжнародну морську організацію

Україна і Грузія подали скаргу в Міжнародну морську організацію зв'язку з протиправними діями Росії в Азовському і Чорному морях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України у Великобританії в Facebook.

Повідомляється, що дії РФ перешкоджають пошуково-рятувальних операцій в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці.

"Делегації України і Грузії звернули увагу держав-членів ММО на протиправну діяльність РФ, яка перешкоджає пошуково-рятувальним операціям в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці. Загальний документ України і Грузії був підтриманий делегаціями країн ЄС і США", - йдеться в повідомленні .

Нагадаємо, Українська делегація поскаржилася в Міжнародну морську організацію в зв'язку з незаконним розширенням Росією дії радіостанції НАВТЕКС-Новоросійськ на Азовське море.

Повідомлялося, що Росія неправомірно розширила район обслуговування радіостанції НАВТЕКС-Новоросійськ на акваторію Азовського моря і Керченської протоки. У зв'язку з незаконними діями РФ українська делегація висловила протест на засіданні сьомої сесії Підкомітету з навігації, радіозв'язку, пошуку.

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