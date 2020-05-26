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Украина и Грузия обсудили возобновление авиасообщения

Новости » Политика     26.05.2020 - 12:47
Украина и Грузия обсудили возобновление авиасообщения
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Посол Украины провел встречу с заместителем министра экономики Грузии

Украина и Грузия обсудили вопрос возобновления авиасообщения между странами в рамках ослабления карантина. Также стороны оценили готовность Грузии к восстановлению туристического сезона.

Соответствующие вопросы обсудили посол Украины в Грузии Игорь Долгов и заместитель министра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе, передает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений Украины и Грузии в условиях пандемии коронавируса Covid-19, возможности активизации межгосударственного диалога, в частности проведение 10 заседания Совместной межправительственной украинский-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, а также состояния подготовки Грузии к восстановлению туристического сезона и регулярного международного авиасообщения, в том числе с Украиной", - сообщили в МИД.

Ранее РБК-Украина писало, что авиасообщение между Украиной и Грузией может быть восстановлено с 1 июня.

Также сообщалось, что Грузия ожидает от Украины шагов для нормализации отношений после назначения Михаила Саакашвили в Нацсовет реформ.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины УкраинаГрузияавиасообщение
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