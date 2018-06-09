Україна, Грузія і Молдова підписали заяву про Міжпарламентську асамблею

Асамблея є консультативним інститутом для обговорення питань тристороннього інтересу

У Києві голови парламенту Грузії, парламенту Молдови та Верховної ради України підписали заяву про створення Міжпарламентської асамблеї. Про це йдеться на сайті Ради.

Повідомляється, що Асамблея є консультативним міжпарламентським інститутом для обговорення питань тристороннього інтересу.

Склад, повноваження і принципи роботи Асамблеї визначаються його статутом, який буде прийнятий на установчій сесії Асамблеї, яка відбудеться в Тбілісі (Грузія).

Зазначимо, що підписи під документом поставили голова парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, голова парламенту Республіки Молдова Андріан Канду, голова Верховної ради України Андрій Парубій.

Нагадаємо, також Парубій в ході виступу на міжпарламентській конференції "Грузія-Молдова-Україна" підписав закон про Вищий антикорупційний суд.