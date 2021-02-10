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Украина и Грузия договорились вместе противостоять угрозам Кремля

Автор: Инна Собора

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар встретился с Временным поверенным в делах Грузии в Украине Давидом Бочоришвили. Дипломаты обсудили двустороннее сотрудничество и договорились вместе противостоять российской агрессии.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

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Бондарь отметил важность укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях, что отвечает интересам Украины и Грузии, а также евроинтеграционным и евроатлантическим стремлениям.

"Украина и Грузия, которые страдают от российской вооруженной агрессии, несмотря на что-либо должны все держаться вместе, чтобы эффективно противостоять угрозам Кремля и вместе уверенно двигаться к членству в НАТО. Осознание этого сделает безуспешными любые попытки навредить нашим отношениям", - отметил украинский дипломат.

Ранее генсек НАТО заявлял, что Россия не является прямой угрозой для стран Альянса. Но она пытается самоутвердиться за счет военных действий против Украины и Грузии.

РБК-Украина писало, что принятием так называемой доктрины "Российский Донбасс" российская сторона выбрала абхазский вариант развития конфликта.

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