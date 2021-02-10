Украина и Грузия договорились вместе противостоять угрозам Кремля

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар встретился с Временным поверенным в делах Грузии в Украине Давидом Бочоришвили. Дипломаты обсудили двустороннее сотрудничество и договорились вместе противостоять российской агрессии.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины .

Бондарь отметил важность укреплять двустороннее сотрудничество в различных областях, что отвечает интересам Украины и Грузии, а также евроинтеграционным и евроатлантическим стремлениям.

"Украина и Грузия, которые страдают от российской вооруженной агрессии, несмотря на что-либо должны все держаться вместе, чтобы эффективно противостоять угрозам Кремля и вместе уверенно двигаться к членству в НАТО. Осознание этого сделает безуспешными любые попытки навредить нашим отношениям", - отметил украинский дипломат.