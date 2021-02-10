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Україна та Грузія домовилися разом протистояти загрозам Кремля

Автор: Инна Собора

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Давідом Бочорішвілі. Дипломати обговорили двостороннє співробітництво та домовилися разом протистояти російській агресії.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

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Бондар наголосив на важливості зміцнювати двостороннє співробітництво в різних галузях, що відповідає інтересам України і Грузії, а також євроінтеграційним і євроатлантичним прагненням.

"Україна та Грузія, які потерпають від російської збройної агресії, повинні попри все триматися разом, аби ефективніше протистояти загрозам Кремля та разом впевнено рухатися до членства в НАТО. Усвідомлення цього зробить безуспішними будь-які спроби зашкодити нашим відносинам", - зазначив український дипломат.

Раніше генсек НАТО заявляв, що Росія не є прямою загрозою для країн Альянсу. Але вона намагається самоствердитися за рахунок військових дій проти України і Грузії.

РБК-Україна писало, що прийняттям так званої доктрини "Російський Донбас" російська сторона обрала абхазький варіант розвитку конфлікту.

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