Україна та Грузія домовилися разом протистояти загрозам Кремля

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Давідом Бочорішвілі. Дипломати обговорили двостороннє співробітництво та домовилися разом протистояти російській агресії.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України .

Бондар наголосив на важливості зміцнювати двостороннє співробітництво в різних галузях, що відповідає інтересам України і Грузії, а також євроінтеграційним і євроатлантичним прагненням.

"Україна та Грузія, які потерпають від російської збройної агресії, повинні попри все триматися разом, аби ефективніше протистояти загрозам Кремля та разом впевнено рухатися до членства в НАТО. Усвідомлення цього зробить безуспішними будь-які спроби зашкодити нашим відносинам", - зазначив український дипломат.