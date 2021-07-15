Как Украина готовится к распространению дельта-штамма: ответ Ляшко

По его словам, Минздрав будет иметь на три месяца расходных материалов для того, чтобы проводили генетическое секвенирование.

"Отдельно поставлена задача главному государственному санитарному врачу, отрабатывается закупка ПЦР-тестов, которые обнаруживают исключительно дельта-штамм. Это будет дополнительное наше исследование, когда мы, получив положительный результат во время ПЦР-тестирования, сможем исследовать образец - это дельта или не дельта", - отметил Ляшко.

Также на пунктах пропуска через государственную границу проводят дополнительное тестирование даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа.

"Это для тех, кто прибывает из Индии, Португалии, Великобритании и Российской Федерации. Далее есть несколько стратегий, над ними продолжает работать группа во главе с главным государственным санитарным врачом, они предложат варианты", - сообщил он.