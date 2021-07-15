Як Україна готується до поширення дельта-штаму: відповідь Ляшка

За його словами, МОЗ матиме на три місяці розхідних матеріалів для того, щоби проводили генетичне секвенування.

"Окремо поставлена задача головному державному санітарному лікарю, відпрацьовується закупівля ПЛР-тестів, які виявляють виключно дельта-штам. Це буде додаткове наше дослідження, коли ми, отримавши позитивний результат під час ПЛР-тестування, зможемо дослідити зразок - чи це дельта чи не дельта", - зазначив Ляшко.

Також на пунктах пропуску через державний кордон проводять додаткове тестування навіть при наявності довідки про вакцинацію чи результат ПЛР-тесту, який був проведений за 72 години.

"Це для тих, хто прибуває з Індії, Португалії, Великобританії і Російської Федерації. Далі є декілька стратегій, над ними продовжує працювати група на чолі з головним державним санітарним лікарем, вони запропонують варіанти", - повідомив він.