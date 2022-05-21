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Украина готовит санкции против Мали, ЦАР и Южного Судана: решение примет СНБО

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Киев, Суббота 21 мая 2022 12:03
Украина готовит санкции против Мали, ЦАР и Южного Судана: решение примет СНБО Фото: Украина присоединится к санкциям Совбеза ООН (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Александр Мороз

Украина готовит санкции против Мали, Центральноафриканской республики и Южного Судана. Правительство передало соответствующие проекты Совету национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Сообщается, что на заседании Кабинета министров приняли решение вынести на рассмотрение СНБО предложения по введении персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Мали, ЦАР и Южного Судана.

Также сообщается, что таким образом Украина присоединится к резолюциям Совета безопасности ООН о санкциях.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО готовит заседание, на котором будут вводиться санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину.

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