Украина готовит реакцию на обстрел британского эсминца возле Крыма

Руководство Украины готовит официальную реакцию на обстрел британского эсминца возле оккупированного Крыма . Сегодня российский флот совершил предупредительные выстрелы в направлении эсминца Defender.

Об этом в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Вооруженный инцидент в территориальных водах Украины - серьезное нарушение международного права в ходе проведения международных учений. В настоящий момент военно-политическое руководство Украины, во взаимодействии с союзниками, формирует позицию по данному вопросу, которая будет доведена в короткое время по завершению консультаций", - отметил Арестович.

Напомним, сегодня Россия заявила о нарушении "российской границы" британским эсминцем Defender у мыса Фиолент (Крым). В связи с этим российский бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание.

Мыс Фиолент находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Крыма, в Балаклавском районе Севастополя. Соответственно, территориальные воды, в которых произошел инцидент, с точки зрения международного права являются украинскими.