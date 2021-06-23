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Україна готує реакцію на обстріл британського есмінця біля Криму

Автор: РБК-Україна

Керівництво України готує офіційну реакцію на обстріл британського есмінця біля окупованого Криму. Сьогодні російський флот здійснив попереджувальні постріли в напрямку есмінця Defender.

Про це в Facebook повідомив радник голови офісу президента Олексій Арестович.

"Збройний інцидент в територіальних водах України - серйозне порушення міжнародного права в ході проведення міжнародних навчань. Зараз військово-політичне керівництво України, у взаємодії з союзниками, формує позицію з даного питання, яка буде доведена в короткий час по завершенню консультацій", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, сьогодні Росія заявила про порушення "російського кордону" британським есмінцем Defender біля мису Фіолент (Крим). У зв'язку з цим російський бомбардувальник виконав попереджувальне бомбометання.

Мис Фіолент знаходиться на Гераклейському півострові в південно-західній частині окупованого Криму, в Балаклавському районі Севастополя. Відповідно, територіальні води, в яких стався інцидент, з точки зору міжнародного права є українськими.

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