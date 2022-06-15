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Украина готовит план Б на случай продолжения блокады зерновых портов

Фото: зерно будут хранить в мобильных элеваторах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина уже готовит дополнительные мощности по хранению зерна. В варианте отсутствия экспорта через порты должна быть возможность хранить и прошлогодние остатки, и новый урожай, который уже через месяц будет активно собираться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, которого цитирует пресс-служба министерства.

Как отметил Высоцкий, учитывая переходящие остатки с прошлого года и прогноз урожайности этого года, может быть дефицит в пределах 10-15 млн тонн.

"Поэтому сейчас как план Б для хранения зерна, в случае невозможности быстрого экспорта, завозятся мобильные элеваторные банки и рукава, чтобы иметь в потенциальном резерве оборудование для хранения этих дополнительных тонн", - рассказал он.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Минагрополитики рассматривает возможность организации мобильных хранилищ, что позволит Украине увеличить объемы для хранения на 10-15 млн тонн зерна.

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