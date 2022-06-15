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Україна готує план Б на випадок продовження блокади зернових портів

Фото: зерно зберігатимуть у мобільних елеваторах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна вже готує додаткові потужності зі зберігання зерна. У варіанті відсутності експорту через порти повинна бути можливість зберігати і минулорічні залишки, і новий врожай, який уже за місяць активно збиратиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, якого цитує прес-служба міністерства.

Як зазначив Висоцький, зважаючи на перехідні залишки з минулого року і на прогноз врожайності цього року, може бути дефіцит в межах 10-15 млн тонн.

"Тому зараз як план Б для зберігання збіжжя, в разі неможливості швидкого експорту, завозяться мобільні елеваторні банки та рукави, аби мати в резерві потенційне обладнання для зберігання цих додаткових тонн", - розповів він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, що дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн зерна.

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