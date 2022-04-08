Украина готовит открытый реестр коллаборантов, - секретарь СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине в ближайшее время появится публичный реестр коллаборантов, в котором будет много публичных и неочевидных персон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Алексея Данилова на телемарафоне.

"Аппарат СНБО по поручению президента ведет реестр коллаборантов. В ближайшее время мы его обнародуем, чтобы все видели их фамилии и имена", – заявил Данилов.

Он также добавил, что в этом списке украинцы увидят много странных людей, которые до 24 февраля регулярно выступали на всех телеканалах, были завсегдатаями и даже ведущими некоторых программ. Многие из коллаборантов на украинских телеканалах кричали о государстве, свободе слова.