Україна готує відкритий реєстр колаборантів, - секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Україні найближчим часом з'явиться публічний реєстр колаборантів, в якому буде багато публічних і неочевидних персон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Олексія Данилова на телемарафоні.

"Апарат РНБО за дорученням президента веде реєстр колаборантів. Найближчим часом ми його оприлюднимо, щоб всі бачили їхні прізвища та імена", – заявив Данилов.

Він також додав, що в цьому списку українці побачать багато дивних людей, які до 24 лютого регулярно виступали на всіх телеканалах, були завсідниками та навіть ведучими деяких програм. Багато з колаборантів на українських телеканалах кричали про державу, свободу слова.