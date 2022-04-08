Україна готує відкритий реєстр колаборантів, - секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Україні найближчим часом з'явиться публічний реєстр колаборантів, в якому буде багато публічних і неочевидних персон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Олексія Данилова на телемарафоні.
"Апарат РНБО за дорученням президента веде реєстр колаборантів. Найближчим часом ми його оприлюднимо, щоб всі бачили їхні прізвища та імена", – заявив Данилов.
Він також додав, що в цьому списку українці побачать багато дивних людей, які до 24 лютого регулярно виступали на всіх телеканалах, були завсідниками та навіть ведучими деяких програм. Багато з колаборантів на українських телеканалах кричали про державу, свободу слова.
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