Украина готовит новые международные иски против РФ, - Минюст

Украина готовит еще один-два международных иска против Российской Федерации. Как передает РБК-Украина, об этом сказал министр юстиции Денис Малюська в интетрвью изданию "Главком".

По его словам, у Украины сейчас есть пять исков против РФ и все они на стадии определения принадлежности - может ли суд их рассматривать.

"То есть если суд признает, что компетентен их рассматривать, тогда перейдет к рассмотрению по существу. Это общая практика... Международные суды - это годы. Ускорить этот процесс невозможно. Поэтому это будет продолжаться годами. Но мы не отходим назад. Сейчас мы думаем над обоснованностью и возможностью предоставления еще одного-двух исков в ближайшее время", - сказал он.

Министр не раскрыл деталей, относительно чего готовятся иски. Лишь добавил, что пока министерство находится на этапе сбора доказательств, обоснований.

"Мы сейчас также пытаемся получить юридическую поддержку из-за рубежа. Юридический спор в суде - это всегда вопрос вероятности. Она может быть большей или меньшей, но никогда не говорится о гарантии. Поэтому я сейчас не могу сказать, что мы гарантированно эти суды выиграем. Их представление было обоснованным, шансы достаточно высокие, чтобы попробовать.

Напомним, в январе 2020 года стало известно, что Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Компания намерена обязать Россию выплатить более 7 млрд долларов компенсации за захват активов в аннексированном Крыму.